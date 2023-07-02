انت الان تتابع تسمم وإن لم تنتهِ الصلاحية.. "النمر": لا تخزن هذه الأطعمة في البيت! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تخزين الأطعمة المعلبة التي يُشترط لها درجة حرارة معينة في مخزن البيت؛ مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي للتسمم.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر": "الأطعمة المعلبة التي تشترط درجة حرارة معينة لتخزينها، لا يصح تخزينها في مخزن البيت الذي تصل حرارته ٤٠- ٥٠ درجة مئوية في الصيف؛ وبالتالي يؤدي للتسمم حتى ولو لم تصل لتاريخ انتهاء الصلاحية".

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