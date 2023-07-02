انت الان تتابع بكين تتقدم بشكوى للحكومة الفرنسية بعد جرح سياح صينيين جراء الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 11:27 صباحاً

تقدمت القنصلية العامة الصينية في مرسيليا بشكوى للسلطات الفرنسية، بعد تعرض حافلة تقل مجموعة سياح صينيين لتكسير النوافذ، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الشؤون القنصلية في بكين، اليوم (الأحد). وطالبت القنصلية الصينية في الشكوى الرسمية، بضمان سلامة المواطنين الصينيين وحماية ممتلكاتهم، وفقاً لـ"رويترز". وذكرت محطة التلفزيون الحكومية أن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل محتجين في إطار الاضطرابات التي اجتاحت مدن فرنسية في الأيام الأخيرة، بعد إطلاق شرطي النار على شاب من أصل جزائري.

كانت هذه تفاصيل خبر بكين تتقدم بشكوى للحكومة الفرنسية بعد جرح سياح صينيين جراء الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.