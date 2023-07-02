انت الان تتابع واجبهم ميثاق شرف.. وزير يمني سابق: 70% من علماء اليمن ضيوف الملك للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 11:36 صباحاً

أكد وزير الأوقاف السابق عضو مجلس الشورى باليمن، الدكتور فؤاد عمر بن الشيخ أبو بكر، اجتماع أكثر من 70% من علماء اليمن ضمن وفود برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في المشاعر المقدسة، تحت سقف واحد بحج هذا العام في أجواء تسودها المحبة والتآخي. وأضاف: "هؤلاء يجب أن يكون لهم دور بناء وإيجابي ويساعدوا المملكة في وحدة الأمة واليمن والتألف بينهم حتى يكون لمساعي المملكة المستقبلية في إحلال السلام في المجتمع دور أكثر تأثيراً، فبإصلاحهم يصلح المجتمع بأكملة وبتفرقهم تزداد الأمة سوءًا وتفرقًا حتى وإن حل السلام الظاهر سيعيش اليمن بتنازع وتفرقة واختلاف وتمزق". وقال: "نحن نريد لهذه المبادرة الخاصة وما بعدها إن تؤتي ثمارها إذا ما خرج هؤلاء الدعاة لليمن، وذلك باستحداث ميثاق شرف بالالتقاء برموز وقيادات الجانب الدعوي ليكون لهم مساهمة ومشاركة إيجابية في انتشال المجتمع من آفات التفرقة والكراهية، وهذا ما نتمناه من هذا البرنامج لمواصلة جهوده إلى ما بعد الخروج من الحج إلى اليمن حتى يعود اليمن سعيدًا بمساعدة العلماء وبتأثير ودعم المملكة العربية السعودية التي هي الأم لليمن وليست الشقيقة فحسب.

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