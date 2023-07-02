انت الان تتابع إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة أمريكية "إف 35" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 11:38 صباحاً

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، أنه سيشتري ثالث سرب من مقاتلات "إف-35" في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار. وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الطائرات الخمس والعشرين ستصنعها شركة لوكهيد مارتن وسترفع إجمالي طائرات إف-35 في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة، وفقاً لـ"رويترز". وأضافت أن الصفقة ستمول من خلال المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي. وأشارت الوزارة إلى أن شركتي لوكهيد مارتن وبرات أند ويتني، المصنعة للمحركات، وافقتا على إشراك شركات دفاع إسرائيلية في إنتاج مكونات تلك الطائرات. وإسرائيل أول دولة غير الولايات المتحدة تحصل على مقاتلات "إف-35".

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