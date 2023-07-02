انت الان تتابع #بسلام_آمنين.."أمانة العاصمة المقدسة" للحجاج: تأكدوا من صلاحية الطعام قبل تناوله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #بسلام_آمنين، دعت أمانة العاصمة المقدسة، ضيوف الرحمن، إلى التأكد من تاريخ صلاحية الطعام.

وأوضحت "الأمانة"، عبر حسابها على "تويتر"، تقول: "أخي الحاج.. لصحتك وسلامتك، تأكد من تاريخ صلاحية الطعام قبل تناوله".

كانت هذه تفاصيل خبر #بسلام_آمنين.."أمانة العاصمة المقدسة" للحجاج: تأكدوا من صلاحية الطعام قبل تناوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.