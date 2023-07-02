انت الان تتابع "مدير تنظيم الزيارة والتفويج بالمسجد النبوي": حجوزات زيارة الروضة الشريفة تتم حسب الطاقة التشغيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أكد مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني أن زيارة الروضة الشريفة تكون حجوزاتها مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع "نسك"، ويمكن للحجاج الحصول على التصريح من قبل بعثاتهم.

وأوضح المزيني أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون لمسجد النبوي أعلنت جاهزيتها لاستقبال الحجاج في موسم ما بعد الحج، لافتًا إلى أن إدارة تنظيم الزيارة والتفويج عملت على الخطة التشغيلية القصوى بكامل الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة لاستقبال المصلين فيها خلال الـ 24 ساعة باستمرار.

وتابع في حديثه للإخبارية أن زيارة الروضة الشريفة تكون حجوزاتها مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع "نسك" تكون حجوزاتها مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع "نسك"، ويمكن للحجاج الحصول على التصريح من قبل بعثاتهم، والمواطن والمقيم يمكنهم الحجز بشكل مباشر في أوقات محددة لهم.

وأكد المزيني أنه تم تخصيص أوقات جزئية للزوار والسائحين.

ولفت إلى أن الزيارات متاحة خلال الـ 24 ساعة على فترتين للرجال من صلاة الظهر حتى صلاة العشاء للرجال، ومن بعد منتصف الليل حتى صلاة الفجر، وبالنسبة للسيدات من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر ومن بعد صلاة العشاء حتى منتصف الليل.