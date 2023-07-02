انت الان تتابع حاج فلسطيني: استضافتي للحج هذا العام تأتي امتدادًا لمكرمة علاجي في المملكة قبل 23 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 12:09 مساءً

أعرب محمد شريف زيدان، من مدينة طولكرم بفلسطين عن امتنانه للمملكة لتمكينه من أداء فريضة الحج هذا العام، من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة هذا العام. وأوضح أن استضافته ضمن البرنامج تمثّل مكرمة أخرى حظي بها بعد تلقيه العلاج في المملكة عام 2000 ضمن مجموعة من الجرحى الفلسطينيين آنذاك . وعبّر عن شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم التي حظي بها ضيوف البرنامج, وتقديم كل التسهيلات لهم ليؤدوا فريضة الحج بيسر وراحة مع جموع حجاج بيت الله الحرام هذا العام, مقدماً شكره لقيادة المملكة على ما تبذله من جهود لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزائرين. يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة استضاف هذا العام 1000 حاج من أسر الشهداء الفلسطينيين ضمن 4951 حاجاً يستضيفهم البرنامج هذا العام من 92 دولة .

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