انت الان تتابع أمين "التعاون الإسلامي" يدعو لتدابير ضد تكرار حوادث تدنيس المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والإساءة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة في جدة؛ لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويعقد اجتماع اللجنة التنفيذية بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الأمين العام: إنه "للأسف، في اليوم الأول من تلك المناسبة الميمونة، عندما كان جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك؛ تم ارتكاب عمل حقير من تدنيس المصحف الشريف خارج المسجد المركزي في ستوكهولم، عاصمة السويد"، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة الرد المناسب على ذلك الإجراء.