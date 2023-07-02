انت الان تتابع اختبارات القدرات والتحصيلي.. 44 طالباً وطالبة من "تعليم الرياض" يحصلون على 100 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 1:25 مساءً

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في إنجاز متفرّد أعلى نسبة تفوق بالحصول على 100%؜ في اختباري القدرات العامة والتحصيلي على مستوى طلاب وطالبات المملكة، بعد أن وصلت نسبة الطلاب المتفوقين من تعليم الرياض إلى 41.5%؜، في حين حصل طالبات تعليم الرياض على نسبة 34.48%، وفق إحصائيات هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي أُعلنت مؤخراً. وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الذين حققوا أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيلي بمنطقة الرياض في الصف الثالث ثانوي 22 طالباً من أصل 53 طالباً على مستوى المملكة، و20 طالبة من أصل 58 طالبة على مستوى المملكة، إضافة إلى طالب من إدارة تعليم الخرج، وطالبة من إدارة تعليم الزلفي. وهنّأ المدير العام للإدارة العامة لتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات المتفوقين في اختبارات القدرات العامة والتحصيلي وأسرهم ومدارسهم بهذا الإنجاز المميز، مُرجعاً ذلك للجهود المتفانية من الجميع للوصول إلى هذا الإنجاز، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التألق والتميز المتواصل في حياتهم الدراسية والوظيفية.

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