انت الان تتابع ضمن تحضيرات الموسم الرياضي الجديد.. بعثة الهلال إلى النمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 1:57 مساءً

توجهت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى النمسا؛ لتدشين المعسكر الخارجي، ضمن تحضيرات الموسم الرياضي الجديد. واختتم أزرق العاصمة، أمس السبت، المرحلة الأولى من التحضيرات في مقر النادي بالرياض تحت إشراف عبداللطيف الحسيني الذي تولى مهمة تدريب الفريق مؤقتاً، إلى حين تسليم زمام الأمور للبرتغالي خورخي خيسوس الذي أعلنت الإدارة التعاقد معه مجدداً. ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من تحضيرات أزرق العاصمة في النمسا 25 يوماً، وتتضمن خوض العديد من المباريات التجريبية قبل العودة إلى الرياض واستكمال التحضيرات للموسم الجديد الذي يستهله الهلال بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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