انت الان تتابع في إنجاز سعودي للسنة الثانية على التوالي.. الفرس "اكليل عذبة" يخطف كأس الاتحاد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حقّقت إسطبلات عذبة للسباقات، العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز، كأس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة "إفهار"، عبر الفرس "اكليل عذبة" إنتاج عذبة للسباقات، للسنة الثانية على التوالي، بفارق طولين عن الجواد "صاعق" الذي حلّ ثانيًا في الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة.

ويعدّ هذا الانتصار الرابع للفرس "اكليل عذبة“ في سجلها السباقي "الفئة الثانية - قروب 2" لمسافة 1200 متر بميدان تشيستر بالمملكة المتحدة.

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