المملكة تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الرابعة والستين

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محمد بن مسعود - الدمام - تشارك المملكة العربية السعودية، في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الرابعة والستين، والتي تقام في مدينة جنيف السويسرية في الفترة بين 6 و14 يوليو 2023, بوفد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، وبحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالمحسن بن خثيلة.

ويتخلل الاجتماعات "إقامة فعالية اليوم السعودي" في 11 يوليو، وتأتي هذه المشاركة بطابع يعتمد على استعراض والتعريف بالثقافة والحضارة السعودية بشكل يعكس روح المملكة التاريخي والحضاري المعاصر.

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