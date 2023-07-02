على حساب كوريا.. منتخب اليابان يتوج بلقب كأس آسيا للناشئين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 3:05 مساءً

تُوج منتخب اليابان للناشئين بلقب كأس آسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 3-0، اليوم الأحد على ملعب باثوم ثاني، في نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند. وسجل غاكو ناواتا (45+1 و66) ويوتاكا ميتشيواكي (90+6) أهداف الفوز لصالح المنتخب الياباني. وأكمل منتخب كوريا الجنوبية المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع كو جونغ-هيون في الدقيقة 44 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني. وبهذا حصل منتخب اليابان على اللقب الرابع في تاريخ البطولة، بعدما كان توج بالكأس ثلاث مرات من قبل أعوام 1994 و2006 و2018، علماً بأنه شارك في 15 نسخة سابقة. في المقابل شارك المنتخب الكوري الجنوبي في البطولة 14 مرة من قبل، ونجح في التتويج باللقب مرتين، وذلك عامي 1986 و2002. يشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي حصلت على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في إندونيسيا.

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