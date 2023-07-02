انت الان تتابع مسالخ تبوك تستقبل أكثر من 6500 أضحية خلال أيام العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 3:13 مساءً

استقبلت المسالخ المعتمدة في تبوك والمحافظات التابعة لها، بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ 6778 أضحيةً. وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، اليوم الأحد: إن إدارة الأسواق والمسالخ شرعت في تنفيذ الخطة التشغيلية المعدّة لهذه المناسبة، مع تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ المعتمدة في المنطقة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة، والحفاظ على السلامة والصحة العامة، وأيضًا للتأكد من خلوّ المواشي من الأمراض المعدية، مع إطلاق حملة تعريف المستهلك بطريقة اختيار الأضحية والتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها. وحثَّ "الرويلي" الجميع على الذبح في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية وتطبق الاشتراطات الصحية، داعيًا إلى الاطلاع على الإرشادات التوعوية التي تقدمها الوزارة لتوضيح الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة. يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه، وصولًا لأعلى درجات الجودة للخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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