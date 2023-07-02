انت الان تتابع أوكرانيا تعلن إسقاط 8 "مُسيرات" و3 صواريخ خلال هجوم روسي على كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 3:29 مساءً

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم (الأحد) أنها أسقطت طائرات مسيّرة مسلحة في أول هجوم روسي على كييف خلال 12 يوماً. وذكر رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو، عبر "تليجرام" أنه "جرى رصد وتدمير جميع أهداف العدو في المجال الجوي حول كييف". وفي بيان منفصل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر ثماني طائرات مسيّرة إيرانية الصنع وثلاثة صواريخ كاليبر، وفقاً لـ"فرانس برس".

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