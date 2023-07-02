انت الان تتابع "الحصيني": غداً الاثنين تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوماً وتكثر فيها رياح السموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 3:50 مساءً

أكد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن يوم غد الاثنين 1444/12/15هـ الموافق 3 يوليو تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوماً تظهر فيها الهقعة والهنعة لكل واحد منها "13" يوماً. وأضاف: "تكثر في الجوزاء رياح السموم، وفيها جمرة القيظ حيث يبلغ الحر أشده، وفيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض والقصيم ثم حائل والجوف". وتابع: "تُزرع في الثريا بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار، ينقص النهار ويزيد الليل". وأشار "الحصيني" إلى أن العرب كانت تقول إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء كناية عن شدة الحر. وأكد أن اليوم أول أيام الهقعة وأيامه "13" يوماً تقول العرب: "إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة". واختتم "الحصيني" موضحاً أن بداية الهقعة هذا العام تواجه موجة حر من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق، وهي الموجة الثالثة لهذا العام إلا أن يصرفها الله.

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