انت الان تتابع القيادة تهنئ رئيس سيراليون بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 3:58 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس سيراليون الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة عبر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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