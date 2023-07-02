انت الان تتابع شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين؛ لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادتَي الإمفيتامين والحشيش المخدرتَين. وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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