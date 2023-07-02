"الصحي السعودي" يوصي مرضى القلب باتباع 3 إرشادات للحفاظ على صحتهم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 5:13 مساءً

أوصى المجلس الصحي السعودي مَن يعانون مشاكل صحية في القلب باتباع ثلاثة إرشادات، وضرورة الانتظام عليها لصحة أفضل. وتفصيلاً، نصح "المجلس الصحي" هذه الفئة أولاً بـ: الانتظام في اتباع نمط غذائي صحي، وتجنُّب الإفراط في تناول الأغذية المشبعة بالدهون. ثانيًا: الحرص على الانتظام في ممارسة النشاط البدني، وأخيرًا تناول الأدوية في الوقت المحدد.

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