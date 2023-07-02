انت الان تتابع جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وشروط القبول في برامج الدراسات العليا تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت جامعةُ الملك خالد، ممثلة في عمادة الدراسات العليا؛ فتحَ البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على برامجها في الدراسات العليا "المدفوعة الرسوم، وغير المدفوعة الرسوم"، والمتمثلة في مراحل: الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه للعام الجامعي 1445هـ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد القادم الـ21 من شهر ذي الحجة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية تستقبل طلبات المتقدمين حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر المحرم القادم، لافتًا إلى أنه يمكن للمتقدّم التسجيل في برنامجين أو أكثر "دبلوم عال، وماجستير مدفوع الرسوم، وماجستير غير مدفوع الرسوم"، وعند قبوله فيها يخيّر بين أحدها، مشيرًا إلى أن التقديم متاح للسعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة، على أن تكون الإقامة سارية المفعول.

وتسعى الجامعة ممثلة في عمادة الدراسات العليا وبالتنسيق مع الكليات، إلى تحديث ومواءمة برامجها مع احتياجات سوق العمل والمتطلّبات العلمية والبحثية، وذلك من خلال إعداد الدراسات الميدانية، والتواصل مع جهات التوظيف الحكومية والخاصة، لبناء وتصميم البرامج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، واحتياجات المستفيدين وسوق العمل.