"المركزي السعودي" : 37 مليار ريال قيمة إنفاق زوار المملكة في 3 أشهر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 6:01 مساءً

كشف البنك المركزي السعودي في تقريره بيانات ميزان المدفوعات عن ارتفاع إنفاق المسافرين والزوار القادمين للمملكة إلى 9.8 مليارات دولار بما يقارب 37 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2023 بارتفاع نسبته 224.6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وارتفع إنفاق المسافرين إلى خارج المملكة بلغ نحو 3.7 مليارات دولار بنسبة 7.9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وكان إنفاق السعوديين على السفر في الخارج قد ارتفع بنسبة 310 % في الربع الرابع من عام 2022 إلى 7.16 مليار دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021. وأوضح التقرير الشهري للبنك أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليارات ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022. يُشار إلى أن بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" قد أظهرت ارتفاع موجودات البنك في مايو الماضي إلى 1.872 تريليون ريال، بزيادة شهرية قدرها 49.5 مليار ريال أو 2.7 % عن إبريل السابق.

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