بقيادة المغربي "مخناس" وضمن المرحلة الأولى .. الاتفاق يواصل تدريباته

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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم الجديد 2023/24.

وكان التدريب الذي قاده المدرب المغربي طارق مخناس قد بدأ بعد الإحماء بتدريب الجري حول الملعب، ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

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