انت الان تتابع في دورة ⁧الألعاب الرياضية العربية الـ15.. الأخضر يتعادل مع سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 7:18 مساءً

لحق المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نظيره السوري، اليوم الأحد، في استهلالية مشوارهما بدورة ⁧الألعاب الرياضية العربية الـ15، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5-15 يوليو الجاري، بمشاركة جميع منتخبات الدول العربية. وعلى ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة، تقدم المنتخب السوري بهدف السبق عن طريق مارديك مارديكيان عند الدقيقة 18، لينتهي عليه الشوط الأول. وفي الوقت بدل الضائع أدرك الأخضر التعادل بوساطة صهيب الزند من ركلة جزاء.

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