انت الان تتابع معسكر تركيا يجهز الرائد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 7:34 مساءً

ينتظم الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، في معسكره الخارجي في جمهورية تركيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، على أن يغادر الفريق، الخميس المقبل. ووفقًا لحساب النادي الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، تنطلق تدريبات الفريق، الجمعة المقبل، على أن تمتد فترة المعسكر التحضيري حتى 29 يوليو الجاري، تتخلله عدد من المباريات التجريبية. يُذكر أن إدارة الرائد، لم تعلن حتى الآن عن المدرب الجديد الذي سيقود الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل، خلفًا للروماني "سوموديكا".

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