الشباب يدشن معسكر النمسا بفترتين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 9:05 مساءً

فرض مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب "المؤقت" الأرجنتيني خوان بروان، تدريب الفترتين «صباحًا ومساءً»، خلال معسكر الفريق الجاري حاليًا في النمسا. وتنوعت تدريبات أبيض العاصمة في الفترة الصباحية ما بين تقوية عضلات ورفع مستوى التحمل العضلي، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين إلى 3 مجموعات، طبقوا التدريبات عبر 8 محطات. كما انطلقت الفترة المسائية بتمارين إحماء متنوعة أعقبها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يفرض الجهاز الفني مناورات مصغرة في منتصف الملعب.

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