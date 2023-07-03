"مصطفى مخربش" يحتفل بمناسبة زواجه في محايل عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب مصطفى بن معدي مخربش عسيري مساء البارحة بمناسبة زواجه بمحايل عسير، وسط حضور كبير جمع الأحبة والأصدقاء وأفراد القبيلة.

"الخليج 365" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة وهانئة وبالرفاء والبنين.

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