تحطم مقاتلة "سو-30" تابعة لسلاح الجو الفنزويلي ومصرع قائدها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 10:35 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي-30" المتعددة المهام، يوم الأحد، في ولاية ميراندا خلال رحلة تدريبية لها، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين اللذين كانا على متنها، وفقًا لروسيا اليوم. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الدفاع الفنزويلية أن الطيارين تمكنا من الخروج من المقاتلة، إلا أن قائد الطائرة، العقيد باولينو خوسيه ميلان سابينو، لقي حتفه أثناء تنفيذ الهبوط. وتحطمت الطائرة أثناء التحضيرات للاستعراض المقرر بمناسبة عيد استقلال فنزويلا يوم 5 يوليو الجاري. وأعرب رئيس البلاد والقائد العام للقوات المسلحة الفنزويلية، نيكولاس مادورو، عن تعازيه لأسرة الطيار المتوفى، حيث أمر بفتح تحقيق في أسباب الحادثة.

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