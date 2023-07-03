انت الان تتابع لا حوادث ولا تفشٍ للأمراض.. منظمة الصحة العالمية تشيد وتهنئ السعودية بنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 10:50 مساءً

هنأت وأشادت منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية لنجاحها في تنظيم موسم الحج لهذا العام، حيث لم تسجل أي حوادث كبيرة أو تفشٍ للأمراض. وأثنت المنظمة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي. قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان: "نحن نقدر الجهود الخارقة التي تبذلها السلطات السعودية لتنظيم وتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج". وأضاف: "نثمن التعاون والتنسيق المستمر بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السعودية لتعزيز مختلف مجالات العمل الصحي، وسنواصل تعزيز أواصر التعاون في إطار رؤيتنا الإقليمية: الصحة للجميع وبالجميع".

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