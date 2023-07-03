شكرا لقرائتكم أقل من 100 زوج من العقعـق العسيري في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن العقعـق العسيري من الطيور المهددة بالانقراض عالميًّا؛ حيث لم يتبقَّ منه سوى أقل من 100 زوج بالسعودية.

وبحسب ما ذكر مركز تنمية الحياة الفطرية في تغريدة عبر موقع تويتر، فإن العقعق العسيري اسمه العلمي هو Pica asirensis ، وأنه مهدد عالميًّا بالانقراض.

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الوصف

يتميز العقعـق العسيري باللون الأسود الداكن، كما أنه ذو بطن أبيض، يبلغ وزنه 240 جرامًـا وطولـه 46 سـم تقريبـًا.

وهذا الطائـر هـو النـوع الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها.

ويوجد هذا النوع المهدد بالانقراض في جبال عسير، ولم يتبقَّ منه سوى أقل من 100 زوج.

الانتشار والمعيشة

يعيش العقعـق العسيري عند ارتفاع يفوق 210م في غابات العرعر، وفيرة الظلال، وغالبًا على المنحدرات المتجهـة جنوبًا، ويوجد كذلك فـي المناطـق المزروعة وسفوح التلال المكشوفة ذات الأشجار المتناثـرة مـن العرعر والطلح والأشجار عريضة الأوراق.

التغذية

يتغذى العقعـق العسيري على اللافقاريات والحيوانات الميتة، والمواد النباتية وبقايا طعام الإنسان.

التكاثر

يشـارك كلا الزوجين في بناء العش ورعاية الصغـار، وتتولـى الأنثى حضانـة البيض، حيث تضـع بيضتين في الغالب وتستمر في حضانتها من 21- 22 يومًا.