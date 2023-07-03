شكرا لقرائتكم أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مشاعر وأجواء روحانية بالمسجد الحرام خلال أداء صلاة العشاء.

أجواء تعبدية

وبين مقطع الفيديو امتلاء ساحات المسجد الحرام بالمصلين، حيث يتلو الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري آيات من الذكر الحكيم، وسط خشوع المصلين.

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متابعة حالات الإعياء بالمسجد الحرام

وتباشر هيئة الهلال الأحمر السعودي، حالات الإجهاد الحراري والتعب والإعياء في المسجد الحرام، بـ50 فرقة إسعافية مختصة.

ويوزع الهلال الأحمر فرقه المختصة على المسجد الحرام وصحن المطاف والمسعى، مستعدين لتقديم الخدمة الإسعافية لضيوف الرحمن والحجاج، كما يتم نقلهم إلى الطوارئ. ومن أبرز الحالات التي يباشرها الهلال الأحمر حالات الإجهاد الحراري والتعب والإعياء.