شكرا لقرائتكم 1.6 مليون حاج يغادرون السعودية عبر المطارات الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غادر نحو 1.6 مليون حاج الأراضي المقدسة عبر مطارات السعودية الرئيسة، حسبما أعلنت شركة مطارات القابضة لقناة الإخبارية.

13 رحلة

وأشارت الشركة إلى أن نحو مليون حاج يغادرون خلال 13 ألف رحلة من مطار الملك عبدالعزيز.

قد يهمّك أيضاً

جوازات جدة

وتواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.