شكرا لقرائتكم لقطات لـ شلال عمضان وجهة الاستمتاع في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة لشلال عمضان في منطقة الباحة؛ حيث تحول إلى وجهة جاذبة للأهالي والمصطافين.

وبحسب قناة العربية، يتميز موقع الشلال باعتدال الأجواء، فضلًا عن مزجه بين الخضرة واستمرار تدفق المياه.

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مناظر خلابة

ويحرص الأهالي والزائرون على الاستمتاع بالأجواء الساحرة والسباحة في مياه الشلال مع تفقد المناظر الخلابة في الباحة.

طقس الباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 45 كم/ ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا على الجزء الجنوبيـ مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.