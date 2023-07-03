شكرا لقرائتكم منفذ جديدة عرعر يستكمل استعداداته لتوديع حجاج العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكملت الجهات الحكومية في منفذ جمرك جديدة عرعر استعداداتها لتوديع حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

تكثيف الخدمات

ورفعت جاهزية المنفذ في إنهاء إجراءات خروج الحجاج بعد أن منّ الله عليهم أداء مناسك الحج وفقاً لأداء رفيع المستوى على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة لهم، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية والتطوعية على مدار الساعة في منفذ جديدة عرعر.

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وكان قد أعلن منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية انهاء مهمة استقبال أكثر من 16 ألف من حجاج البرّ من جمهورية العراق الشقيقة وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والجوازات والصحيّة.

إنهاء الإجراءات

وعملت لجنة الحج بالمنطقة وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء كافة الإجراءات للحجاج وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانيتها المادية لراحة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ أسهموا في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، حيث نفذوا أكثر من 4000 ساعةٍ تطوعية.