شكرا لقرائتكم لقطات جوية لـ وادي لجب جنة الصحراء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت لقطات بثتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية أحد أغرب الوديان في السعودية، حيث يقع وادي لجب بين جبلي شقراء والقهر، في محافظة الريث، بمنطقة جازان، والذي تشكل نتيجة صدع هائل في جبال القهر قبل آلاف السنين.

لقطات جوية لجنة الوديان السعودية

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المصور السعودي، محمد المواسي قوله: “جنة من جنان السعودية، أشجار معلّقة، ومياه جارية، وارتفاعات مهيبة لقمم جبلية تصل إلى مئات وآلاف الأمتار في وادي لجب”.

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وربما قد تكون زرت الوادي سابقًا، خاصة أنه يعتبر أحد وجهات التسلق المثيرة للاهتمام. ولكنك حتمًا لن تشهد ضخامته سوى من خلال اللقطات الجوّية التي رصدها المواسي بطائرة “الدرون” الخاصة به.

أهم مميزات وادي لجب السعودي

ويتميز وادي لجب بعيونه المائية، وأشجاره المعلّقة، وصخوره الضخمة. ويتميز في نهايته، وتحديدًا باتجاه الشمال الغربي، بحياة فطرية ساحرة للنباتات والحيوانات، ويعد من أهم مقاصد السياحة السعودية.

وبحسب ما ذكره موقع “Welcome Saudi” الإلكتروني، أطلق بعض الأشخاص على وادي لجب لقب “جنة الصحراء” بسبب جماله.

حديقة معلقة

وتُعد جوانب هذه الجبال شديدة الانحدار ومغطاة بالطحالب الكثيفة، ما يجعلها تبدو وكأنها حديقة معلّقة. وربما تكون الميزة الأكثر تفردًا في وادي لجب حقيقة أنه يحتوي على إمدادات وفيرة لا تنتهي من المياه العذبة.

ويجري تيار الماء في قاع الوادي، بحيث يشكل شلالات مناسبة للاستحمام، وبرك مليئة بالمياه النقية. ويُفضّل زيارة وادي لجب في الأوقات التي تكون فيها السماء صافية، تجنبًا لمخاطر تساقط الأمطار.