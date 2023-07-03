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رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - رصدت وزارة البيئة والمياه الزراعية، عددًا من المخالفات في الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك، منها عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في أسواق النفع، فضلًا عن مواقع الذبح العشوائي.

24 جوة رقابية

يأتي ذلك خلال تنفيذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية للوزارة على أسواق النفع العام والمسالخ، خلال 3 أيام في جميع مناطق السعودية.

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أبرز المخالفات

ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة حسبما ذكرت الصفحة الرسمية عبر موقع تويتر، عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهاؤها، وممارسة نشاط البيع والشراء لعدد من الباعة الجائلين والعمالة المخالفين بدون ترخيص، وعدد من مواقع الذبح العشوائي، وعرض وبيع أضاحٍ مريضة أو هزيلة في أسواق النفع العام.

وأكدت تطبيق الغرامات والجزاءات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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