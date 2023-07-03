مقتل 10 جنود في هجوم إرهابي بشمال موزمبيق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 5:22 صباحاً

قُتل 10 جنود على الأقل من القوات الرواندية والموزمبيقية بهجوم لعناصر تنظيم داعش شمالي موزمبيق. وقالت نشرة إعلامية لوكالة أعماق، الذراع الدعائية لتنظيم داعش، إنَّ عناصر التنظيم شنّوا صباح الجمعة الماضي، هجوماً مضاداً على دوريات مشتركة للقوات الرواندية والموزمبيقية حاولت التوغل نحو مواقع للمقاتلين في ماكوميا بمقاطعة كابو ديلغادو. وكشفت النشرة، عن أنَّ عناصر التنظيم نفَّذوا عملية مطاردة على مدار يومين متتاليين بحثاً عن الجنود الذين تاهوا في الغابات المحيطة بقرية كوبر. وأكّدت النشرة، أنَّ الهجوم أسفر عن مقتل 10 جنود على الأقل؛ من القوات الرواندية، إلى جانب أسر جندي موزمبيقي. كما استولى المقاتلون على أسلحة وذخائر متنوعة بينها: (8 رشاشات متوسطة، 5 قواذف صاروخية، 3 مدافع هاون)، إضافة إلى بنادق خفيفة وصناديق ذخيرة ومتعلقات بعض الجنود. جديرٌ بالذكر أنَّ الهجوم جاء بعد حشد الجيش الموزمبيقي وحلفاؤه المنضوون تحت "سادك" قواتهم في ماكوميا؛ تحضيراً لشنّ حملة عسكرية في المنطقة.

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