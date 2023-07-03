وزير الأوقاف والإرشاد اليمني يثمّن دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 5:29 صباحاً

ثمَّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد شبيبة؛ دور المملكة العربية السعودية، في خدمة ضيوف الرحمن، والتنسيق المشترك والمثمر بين وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية والجهات ذات العلاقة في المملكة. جاء ذلك خلال ترؤس وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الليلة الماضية، اجتماعاً للجنة اليمنية العليا للإشراف على أعمال الحج للموسم ١٤٤٤هـ. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزير شبيبة؛ أوضح في الاجتماع، أن مناسك الحج كافة تمّت بكل يسرٍ وسهولة، وفقاً لما هو مخططٌ له من قِبل الوزارة، مشيراً إلى أن أكثر من خمسة آلاف حاج سيغادرون مكة المكرّمة على مجموعات متفرقة إلى اليمن وهم الذين الخليج 365 أن زاروا المدينة المنوّرة قبل الحج، فيما بقية الحجاج سيتوجهون إلى المدينة المنوّرة ومنها إلى اليمن.

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