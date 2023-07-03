انت الان تتابع حلقة النار تضرب من جديد.. زلزال بقوة 6.2 درجات يهز إقليم بابوا بإندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 5:33 صباحاً

قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا: إن زلزالًا بقوة 6.2 درجات هز إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد اليوم الاثنين، وإنه ليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترًا على اليابسة. وقالت مصادر بالشرطة: إن السكان في جايابورا عاصمة إقليم بابوا، شعروا بالزلزال بقوة، وإنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات، حسب وكالة "رويترز". وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة نشطة زلزاليًّا للغاية؛ حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض، وتسبب عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.

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