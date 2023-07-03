أعمال العنف بفرنسا تتسبّب في إلغاء حجوزات آلاف السياح الأجانب لا سيّما الأميركيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 5:35 صباحاً

أوقِف ما مجموعه 719 شخصاً في فرنسا، بينهم 126 في باريس وضاحيتها القريبة، بحسب وزارة الداخلية، إلى حد الليلة الماضية السبت. في هذه الأثناء أعلن مدير مكتب السياحة في باريس، الأحد، مخاوفه من خطرٍ يهدّد الموسم السياحي في بلاده بسبب الأحداث الجارية. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصاً ليل السبت الأحد، في حصيلةٍ غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي. وأفادت الوزارة عن إصابة 45 عنصراً من الشرطة والدرك بجروحٍ، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة.. وكانت "الداخلية" قد أشارت في حصيلة أولية إلى توقيف 486 شخصاً. وأعلنت الشرطة السويسرية، الأحد، توقيف ستة شبان وشخص راشد، في أعقاب اضطرابات ليلية في مدينة لوزان، تأثر منفّذوها باحتجاجات فرنسا، بعد أن خرّب أكثر من مئة شاب متاجر في وسط المدينة. وقالت شرطة لوزان في بيان "تكراراً للأحداث وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا، تجمّع أكثر من مئة شاب في وسط لوزان وألحقوا أضراراً بمتاجر". وأضافت، أن أعمال العنف بدأت "بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي و"حُطم خلالها عديدٌ من واجهات المتاجر". وتابعت "اضطر عناصر الشرطة مراراً إلى تفريق شبان عدوانيين ملثّمين رشقوهم بالحجارة وزجاجات حارقة".

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