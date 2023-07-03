2.8 مليون اتصال عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال يونيو

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق: الرياض، مكة المكرّمة، المنطقة الشرقية (2,822,282) اتصالاً خلال شهر يونيو من عام 2023م، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصّص بلغات عدة وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرّمة (1,128,016)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,180,670)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (513,596)، بإجمالي (2,822,282) مكالمة في عموم المناطق.

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