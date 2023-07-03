وفاة 5 أشخاص جرّاء صواعق رعدية شهدتها جازان مساء أمس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 7:10 صباحاً

لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تعرُّضهم لصواعق رعدية في عددٍ من محافظات منطقة جازان خلال أمطار مساء أمس الأحد، تزامنت مع صواعق رعدية كثيفة. تفصيلاً، أصابت الصاعقة ثلاثة شبان كانوا يسيرون سوياً في موقعٍ واحدٍ بأحد المسارحة، ولقوا حتفهم على الفور، فيما أُصيب طفل محافظة الطوال وتُوفي إثر إصابته، وكذلك تُوفي شاب في محافظة ضمد. وذلك خلال أمطار غزيرة شهدتها منطقة جازان مصحوبة بصواعق رعدية كثيفة، وشملت الأمطار محافظات عديدة بمنطقة جازان، وجرى على أثرها عددٌ من السيول.

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