انت الان تتابع "الزعاق": يوليو وأغسطس أكثر شهور العام حرارة وفيها تكون الأرض في شدة رمدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 7:13 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن شدة حرارة الصيف تتكئ على حرارة الصيف ورمد الأرض ورياح السموم، وهذه الثلاث تجتمع في مواسم "مربعانية وذدحة وجمرة القيظ". وأضاف الزعاق، أن أشد هذه المواسم حرارة هي ذدحة وجمرة القيظ في شهرَي يوليو وأغسطس وفيها تكون الأرض في شدة رمدها. وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، بقي 57 يوماً وتبدأ الحرارة بالانكسار، وخلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الجوزاء.

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