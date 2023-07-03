"إحسان" تنير منزل "الهندي" في مكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الشاب عبدالملك بن فيصل الهندي، أحد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة، بمولودة اتفق مع حرمه على تسميتها "إحسان".

"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة لـ"الهندي" بهذه المناسبة، وتدعو الله تعالى أن يجعلها من مواليد السعادة.

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