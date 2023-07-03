انت الان تتابع تسهّل تنقلك.. "الحج" لضيوف الرحمن: 3 فوائد لأسماء وأرقام بوابات الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسميْ #أذن_بالناس #بسلام_آمنين، دعت وزارة الحج والعمرة،ضيوف الرحمن، إلى معرفة أسماء وأرقام بوابات الحرم لتسهيل تنقلهم.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن أسماء وأرقام بوابات الحرم، "تسهّل عودتك إلى مقر سكنك، وتسهّل مهمة العثور عليك، وتسهل خروجك من نفس الاتجاه".

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