انت الان تتابع خدمات إنسانية واجتماعية وإرشاد مكاني باللغات.. أبرز خدمات "الحرمين" المقدمة أمس بالأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
3 يوليو, 2023, 7:46 صباحاً
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأحد، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأحد 14 /12/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ 59.372 لتراً.
وشملت الخدمات 2007 مستفيدين من عربات كهربائية للطواف والسعي، و403 مستفيدين من عربات عادية للمحتاجين، و6088 مستفيداً من خدمة دافع عربة للقاصدين، و2220 مستفيداً من خدمات رعاية المسنّين.
وأشارت إلى أن المستفيدين من الإرشاد المكاني باللغات 115.332، و362.144 عبوة موزعة لماء زمزم.
وأضافت: أنه تم "ضخ 5394 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم سجاد بـ46692 لتر معقمات، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 5412 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ4299 لتراً من المعقمات، واستفاد 8184 مستفيداً من إجابة السائلين ميدانيًّا، و4434 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1278 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، و30250 مستفيدًا من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و785 ألف مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، و228 مستفيدًا من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.
وتابعت: "وصل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية 13327.
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