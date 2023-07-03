"البيئة" تنفّذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال 3 أيام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 7:54 صباحاً

نفّذت وزارة البيئة والمياه الزراعية، أكثر من 24 ألف جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ، خلال 3 أيام في جميع مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أن عدد الزيارات بلغ 24682 زيارة أسفرت عن 590 إنذاراً، ورصد 710 مخالفات وتحرير 1239 محضر ضبط وضبط 32076 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستخدام. وكشف حساب الوزارة على تويتر، عن أن أبرز المخالفات تمثل في عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهائها، وممارسة نشاط البيع والشراء لعدد من الباعة الجائلين والعمالة المخالفين دون ترخيص، ورصد عدد من مواقع الذبح العشوائي، وعرض وبيع أضاحٍ مريضة أو هزيلة في أسواق النفع العام. وأفادت بأنه تم تطبيق الغرامات والجزاءات وفق نظام "الزراعة" ولائحته التنفيذية.

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