"العقعق العسيري".. طائر مهدد بالانقراض عالميًّا ويوجد منه 100 زوج بالمملكة فقط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 7:56 صباحاً

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن طائر العقعق العسيري، من الطيور المهددة بالانقراض عالميًّا؛ حيث لم يتبقَّ منه سوى أقل من 100 زوج فقط بالمملكة. ولفت المركز إلى أن الطائر لونه أسود داكن ذو بطن أبيض يبلغ طوله نحو 46 سم ووزنه 240 جرامًا، وهو النوع الوحيد من فصيلة العقعق التي تستوطن المملكة دون غيرها ويوجد في جبال عسير. ويعيش العقعق عند ارتفاع يفوق 2100 متر فوق سطح البحر، في غابات العرعر والطلح والأشجار عريضة الأوراق، وغالبًا على المنحدرات المتجهة جنوبًا، ويتغذى على اللافقاريات والحيوانات الميتة والمواد النباتية وبقايا طعام الإنسان. وأضاف المركز في إنفوجراف معلوماتي، أن كلا الزوجين يشاركان في بناء العش ورعاية الصغار، وتضع الأنثى بيضتين في معظم الأحيان وتحضنهما لمدة 21- 22 يومًا.

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