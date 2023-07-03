انت الان تتابع محكمة تغرّم "تويتر" بسبب رفعها قضية ضدّ الحكومة الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفضت محكمة كارناتاكا الهندية، القضية التي رفعتها منصة "تويتر" ضد الحكومة الهندية، بسبب أوامر إزالة المحتوى وحظر حسابات وتغريدات بعينها، وفرضت غرامة على الشركة قدرها 5 ملايين روبية، أي ما يعادل 61 ألف دولار أمريكي.

وكانت "تويتر" قد رفعت قضية ضدّ الحكومة الهندية، بسبب أوامر الحظر، وأشاد عديدٌ من الخبراء بالدعوى القضائية، باعتبار أنها دفاع عن حرية التعبير في الهند، لكن رفضها أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل.

ولم يصدر تعليقٌ من إدارة تويتر على رفض الدعوى القضائية الأخيرة، لكن يبدو أن المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك، ينوي أن يمتثل لقرارات الحكومة الهندية، خاصة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في الولايات المتحدة.

وقال ماسك، بعد لقائه مع مودي، إن شركته ليس لديها خيارٌ سوى الامتثال بالقوانين المحلية للدول، أو تواجه شبح الإغلاق والحظر التام في تلك الأسواق المهمة.

في عام 2022، حظرت الهند 3417 عنوان URL على Twitter، بينما تم حظر ثمانية عناوين URL فقط على Twitter في عام 2014.