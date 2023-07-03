انت الان تتابع ماذا تفعل عند تعذر استلام الحجر الأسود؟.. "الحج" توضّح مقدمة الدليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 8:17 صباحاً

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود عند الزحام؛ وذلك منعاً للتدافع. وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، عن "استلام الحجر الأسود": نختار الأوقات غير المزدحمة، ونكتفي بالإشارة عند تعذر الاستلام". وتابعت مستشهدة بدليل من الحديث النبوي: "(طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، كلما أتى على الركن أشار إليه).. البخاري 1612، مسلم:1272".

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