انت الان تتابع جريمة ضد شعبٍ أعزل.. "البرلمان العربي" يستنكر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 8:22 صباحاً

استنكر البرلمان العربي، بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين؛ فضلًا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحتية للطرق. ووصف البرلمان العربي، في بيان له اليوم، ما تقوم به قوات الاحتلال، بجريمة حرب تُرتكب ضد شعب أعزل؛ داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية. وطالَبَ بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة ضد شعبٍ أعزل.. "البرلمان العربي" يستنكر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.